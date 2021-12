Gisele Bündchen salva tartaruga do mar presa em rede na praia: Incrível como a adrenalina pode nos tornar mais fortes

04/12/2021 | 15:10



Gisele Bündchen compartilhou com seus seguidores neste sábado, dia 4, um momento tenso, mas também importante para ela.

A modelo estava caminhando pela praia, quando seu cachorro notou algo estranho em uma pilha de lixo. Quando ela se aproximou para olhar, percebeu que havia uma tartaruga do mar presa em um emaranhado de rede. Rapidamente Gisele começou a fazer o que podia para tirar o animal dali e salvá-lo o quanto antes, e no fim, a tartaruga pôde retornar com vida para o oceano.

Em seu Instagram, a modelo publicou um vídeo mostrando o ocorrido, e escreveu o seguinte texto:

A vida é uma série de oportunidades que aparecem diariamente, e nós escolhemos o que fazer com elas. Hoje não foi diferente.

De manhã cedinho, estava caminhando na praia, e meu cachorro começou a latir para uma pilha de lixo na areia que veio com a maré alta. Quando cheguei mais perto, vi a tartaruga de cabeça para baixo com uma expressão de desespero e cansaço nos olhos, o corpo atado e emaranhado em uma rede de pesca.

Imediatamente comecei a libertá-la da rede que a estava estrangulando, mas mesmo depois de desamarrá-la, vi que estava cansada demais para voltar ao oceano. Então a peguei e carreguei para a água. Incrível como a adrenalina pode nos tornar mais fortes!

Fiquei muito feliz ao vê-la livre nadando para longe. Fiquei muito grata por estar lá para ajudá-la, mas existem tantos outros animais que infelizmente acabam morrendo em redes como esta.

Podemos nos tornar mais conscientes de nossos caminhos como espécie e ajudar a proteger os animais, é uma escolha.

Rezo para que todos possamos nos conscientizar e lembrar que a oportunidade de mudar começa com um único ato.

Que bom que no final deu tudo certo, né?