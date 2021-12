Retorno de Joelma aos palcos é marcado por tombo durante show

04/12/2021 | 14:10



Após dois anos longe dos palcos, Joelma está de volta! A cantora fez um show na cidade de Abaetetuba, no Pará, na noite da última sexta-feira, dia 3.

Antes do show, a cantora brincou dizendo que estava se sentindo esquisita por conta do tempo que passou. Mesmo assim, ela entregou uma noite daquelas, mas em certo momento, enquanto mandava uma coreografia com seu dançarino, acabou caindo!

O tombo aconteceu quando o dançarino jogou Joelma para o alto fazendo-a girar no ar. A primeira vez deu tudo certo, mas no segundo giro, as pernas da cantora se desencontraram e os dois acabaram chão.

Apesar do ocorrido, ela não perdeu a pose e ainda caiu na risada com o colega de palco. Maravilhosa, né?