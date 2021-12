Em noite de premiação, Juliette ganha prêmio e Marcelo Adnet lembra de Paulo Gustavo

04/12/2021 | 13:10



Na última sexta-feira, dia 3, aconteceu na região sul do Rio de Janeiro a premiação da revista GQ Brasil que contou com diversas personalidades brasileiras. Umas das participantes foi Juliette Freire que desfilou no tapete vermelho do Copacabana Palace no dia do seu aniversário.

A ex-BBB levou para casa o prêmio de Mulher do Ano. Quando recebeu o troféu, ela fez um pequeno discurso.

- Não tem nada de extraordinário, porque essa história é uma história de milhares de mulheres. Eu sou mais uma. É, eu sou clichê, eu sou a regra.

Ela aproveitou e reencontrou o também ex-BBBs Projota e Gil do Vigor, que recebeu o prêmio de Homem do Ano em Influência Digital.

- Obrigada a todo mundo. E vocês devem imaginar como isso é surreal pra mim.

Memórias a Paulo Gustavo

Marcelo Adnet também participou da premiação e não deixou de homenagear seu amigo Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano por conta da Covid-19. Adnet abriu o evento e logo no início de seu discurso já lembrou de Paulo.

- O homem do ano de 2021, está presente nas nossas lembranças e nossos corações, é Paulo Gustavo.

No discurso de abertura da 11 edição do Men of The Year, ele destacou todos os protocolos sanitários para evitar a contaminação pelo vírus. No evento obrigatoriamente todos deveriam usar máscaras.

- Viva Paulo Gustavo!