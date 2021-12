Após domínio de Hamilton, Verstappen lidera último treino livre na Árabia Saudita

04/12/2021 | 12:32



Após Lewis Hamilton liderar os dois primeiros treinos livres para o GP da Arábia Saudita, a penúltima etapa da temporada da Fórmula 1, Max Verstappen fez a volta mais rápida no treino deste sábado, com 1min28s100. Hamilton ficou 214 milésimos atrás do rival na briga pelo título e fez o segundo melhor tempo, com uma volta de 1min28s314.

A terceira melhor apresentação foi a de Sérgio Perez, parceiro de Verstappen na Red Bull, com 1min28s641. O japonês Yuki Tsunoda e o francês Pierre Gasly, ambos da AlphaTauri, fecharam o Top 5. Valtteri Bottas, que tinha ido bem com a segunda posição na sexta-feira, foi apenas o sexto.

O domínio apresentado pela Mercedes nos treinos anteriores se estendeu aos primeiros minutos do treino livre realizado neste sábado. Com pneus duros, Hamilton assumiu a liderança logo no início ao fazer uma volta de 1min29s605, e se manteve consistente até o fim da primeira metade da disputa.

A partir daí, Verstappen começou a reagir. A primeira vez que ele superou o britânico foi diminuindo o tempo para 1min28s121. Enquanto isso, Sergio Pérez também mostrava evolução e dava sinais de que poderia ameaçar o piloto da Mercedes, que se defendeu melhorando a própria marca.

Depois que Verstappen assumiu a ponta, o mexicano da Red Bull emplacou uma disputa equilibrada com Hamilton pelo segundo melhor tempo. Gasly e Sainz também chegaram a brigar pela posição, mas não conseguiram.

Agora, os pilotos se preparam para definir o grid de largada. O treino classificatório está marcado para as 14h00 no horário de Brasília.