Kate Middleton e Príncipe William possuem terceira casa secreta

04/12/2021 | 12:10



O príncipe William e Kate Middleton têm um segredinho nas terras britânicas! Além da moradia no Palácio Kensington e também a residência da monarquia Anmer Hall, eles possuem uma terceira casa secreta que utilizam para momentos de descanso. Segundo o jornal Express, a residência secreta se chama Tam-Na-Ghar e fica localizada em Balmoral, na Escócia.

A moradia de três quartos foi passada para o Duque de Cambridge pela sua bisavó, a Rainha-Mãe, que faleceu em 2002. De acordo com uma fonte de da Vanity Fair contou em 2019, o casal utiliza a casa para aliviar a pressão e curtiu com seus três filhos.

A rainha recebe muitos convidados e, para aliviar a pressão, os Cambridges provavelmente ficam na casa de campo. Isso pode trazer benefícios para todos, pois significa que o castelo fica com mais espaço.

Katie Nicholl, autora de algumas biografias sobre membros da monarquia, contou à Ok! Magazine que Kate e William estão optando por férias mais tranquilas.

Embora no passado tenhamos visto o casal desfrutar de férias mais luxuosas, esquiando ou visitando lugares com climas mais ensolarados, eles têm adotado uma abordagem real mais tradicional e passam o tempo em residências reais no Reino Unido.