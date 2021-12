Eduardo Paes: Tomara que não seja necessário cancelar o carnaval

04/12/2021 | 11:45



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, espera que não seja necessário cancelar o carnaval na cidade este ano, depois de ter anunciado nesta manhã que o tradicional réveillon da cidade não será mais realizado, seguindo orientação do comitê científico do Estado do Rio de Janeiro.

"Tomara que não precise cancelar o carnaval, pela importância da cultura e da atividade econômica", disse Paes em rápida coletiva nesta manhã.

O anúncio do cancelamento do réveillon foi feito pelo Twitter mais cedo.

Paes afirmou que a Prefeitura teria todas as condições de assumir os custos da festa do Ano Novo, ao contrário de notícias que foram divulgadas após o anúncio do cancelamento.

"As decisões são técnicas, a partir da realidade e das informações científicas", disse o prefeito.

Apesar da decisão, o prefeito convidou os turistas para virem para a cidade, lembrando que os pontos turísticos, praias, restaurantes e casas de show estão funcionando normalmente.

Questionado sobre o cancelamento do Réveillon da Avenida Paulista, também já anunciado pelo governador do Estado, João Dória, Paes avaliou que não é tão representativo como o realizado há décadas na orla carioca.

"Eu acho lindo o réveillon na Paulista, mas impacta menos do que no Rio", disse Paes.