Luísa Sonza se esconde de paparazzi durante show do ex-namorado Vitão

04/12/2021 | 11:10



Luísa Sonza foi flagrada no show do ex-namorado Vitão, na noite da última sexta-feira, dia 3, em São Paulo. A cantora foi flagrada pelos paparazzi escondendo o rosto e acompanhada por seguranças. Segundo a agência de fotos que registrou o momento em que Luísa deixava o local, a cantora se esquivou dos holofotes e não quis falar com a imprensa, apenas atendendo aos fãs no camarim.

O show aconteceu na Audio, casa de shows famosa no bairro de Barra Funda e contou com a presença de outros famosos como Glória Groove e Any Gabrielle.

Luísa e Vitão terminaram o relacionamento em agosto deste ano, após pouco mais de um ano juntos, em um namoro marcado por muita polêmica e hate de internautas.

Recentemente, a cantora se declarou solteira, mas não sozinha. A mais recente especulação sobre a vida amorosa da cantora é de que ela se envolveu com Bruno Montaleone e também com Pedro Calais. Ela, no entanto, não se pronuncia sobre a vida amorosa desde o fim da relação com Vitão.