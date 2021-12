Tatá Werneck defende Fiuk após polêmica e brinca com Neymar Jr: Pegou todas as minhas amigas e nunca chegou em mim

04/12/2021 | 11:10



Tatá Werneck usou seu perfil oficial no Twitter para sair em defesa de Fiuk, que foi bastante criticado por entrevista à humorista no Lady Night.

Na noite da última sexta-feira, dia 3, ela escreveu sem perder o bom humor:

Amigos, não ataquem Fiuk não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa achei até que vocês fossem shippar o casal.

Fiuk já havia se manifestado por causa dos ataques que recebeu dos internautas, que não pouparam críticas ao cantor, que se recusou a responder diversas perguntas de Tatá, causando um climão na gravação.

O climão foi tanto que a entrevista de Fiuk precisou ser dividida. Além do programa com o cantor, o Lady Night também exibiu a gravação com Thiaguinho, em clima bem mais descontraído.

Em conversa com o cantor, Tatá brincou sobre a amizade dele com Neymar Jr. e ainda aproveitou para alfinetar o craque:

- O Neymar pegou todas as minhas amigas e nunca chegou em mim.

O cantor então disse:

- É mesmo? Pode ser respeito, ponderou, colocando um ponto final no assuntos.