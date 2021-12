Murilo Huff chora ao retornar aos palcos após morte de Marília Mendonça e ganha apoio de Maraisa

04/12/2021 | 10:10



Murilo Huff está de volta aos palcos! Na noite da última sexta-feira, dia 3, o cantor sertanejo se apresentou pela primeira vez desde a morte de Marília Mendonça.

Os dois tiveram um relacionamento de cerca de dois anos e o filho Léo, de um ano e 11 meses. A cantora morreu aos 26 anos de idade vítima de uma queda de um avião em Minas Gerais enquanto estava a caminho de um show no dia 5 de novembro.

Na apresentação, que aconteceu no Modesto Bar em Brasília, Murilo recebeu uma mensagem de Ruth, mãe de Marília, e foi às lágrimas.

Oi, Murilo. Estou passando aqui para dizer que sou uma grande admiradora do seu trabalho e para te desejar todo o sucesso do mundo. Que Deus ilumine os seus caminhos e os seus projetos, disse a mãe da cantora ao aparecer no telão. Murilo, claro, agradeceu: -Obrigada por estar presente mesmo de longe. Te amo.

Murilo ainda foi surpreendido pelo irmão de Marília, Gustavo, e de sua dupla, Dom Vittor. Eles subiram ao palco e cantaram juntos.

Horas antes do show, Murilo falou sobre voltar ao trabalho: Já na estrada? hoje é dia de dar mais um passo na estrada chamada seguir em frente. Não vai ser fácil, eu sei, mas não é impossível também. Vamos com fé em Deus.

Ele ainda recebeu apoio de Maraisa, melhor amiga de Marília, que respondeu a mensagem publicada no Twitter: Amigo? Que Deus abençoe este dia e esteja com você neste momento! Você tem o propósito lindo de levar alegria aos seus fãs! Foque nisso! Queria estar aí com você agora, mas fico de cá, mandando todo amor e toda energia positiva! Sou sua fã .