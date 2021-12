Larissa Manoela dispensa João Guilherme de uma vez por todas

04/12/2021 | 09:10



Os fãs de Jolari podem se preparar para começar a shippar outro casal, pois Larissa Manoela descartou qualquer possibilidade de se relacionar novamente com João Guilherme.

Após uma série de indiretas e boatos de que os dois poderiam voltar a ficar juntos, a atriz esclareceu sua situação com um ex em um vídeo postado por um fã no TikTok.

Ao encontrar com a artista, ele foi direto e perguntou se ela namoraria com João novamente.

Sem fazer rodeios, ela deu risada e apenas respondeu:

- Ai Jesus amado, só vocês, viu? Podem continuar shippando, mas não existe chance!, disse.