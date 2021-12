Convite ao debate

Do Diário do Grande ABC



04/12/2021 | 09:00



Ninguém conhece mais o local em que vive do que seus moradores. É na rotina do dia a dia que cada um percebe o que funciona, o que pode ser melhorado e também o que não tem conserto e precisa ser mudado o mais breve possível. A cidade é feita de pessoas. É pensando nelas que as políticas públicas devem ser implementadas pelos seus gestores. E quanto mais eles conhecerem essas pessoas, mais fácil será acertar nas iniciativas.



Santo André iniciou ontem a série de reuniões para a revisão do Marco Regulatório da Política Urbana. Em síntese, o município foi dividido em 15 territórios, de acordo com a sua posição geográfica. Agora, a equipe técnica da Prefeitura começa a se encontrar com os moradores de cada um dos territórios para debater com eles quais as suas necessidades, anseios, problemas e até mesmo o que precisa ser mantido da maneira como está.



A ideia é que, com esses debates entre moradores e poder público, se chegue a um bom termo sobre os caminhos que devem ser seguidos pela administração municipal.



Este é um espaço que deve ser bem aproveitado. É importante que todos participem. Lá eles estarão diante de quem possui o conhecimento técnico e, mais do que isso, tem a expertise para dizer se determinadas demandas têm condições de serem colocadas em prática ou não. Além disso, com discussão saudável, propostas podem ser aprimoradas e se tornarem soluções para as demandas.



Santo André é uma cidade grande. Quem vive no Centro experimenta uma realidade bem diferente de quem mora no Recreio da Borda do Campo, por exemplo. No entanto, todos são andreenses e precisam ser assistidos pelo município.



Se bem aproveitado, o Marco Regulatório pode ser importante instrumento de transformação. Mas isso vai depender muito do grau de comprometimento de todos os envolvidos. Comunidade e administração precisam jogar juntas.