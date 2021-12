Apresentação reúne palhaçaria e arte circense em Mauá

Do Diário do Grande ABC



04/12/2021 | 07:49



Artistas mauaenses com formação circense se apresentam hoje, às 17h, no Espaço Cultural Circo Lunar, na Vila Assis, em Mauá. O espetáculo de variedades, que reúne números de palhaçaria, malabarismo, acrobacias aéreas e arte burlesca, é gratuito e terá aproximadamente duas horas de duração.



A apresentação, que recebe o nome de Cabaré Lunar, envolve seis companhias, entre elas, a Cia Pé Asfalto, Trupe Las Manas e Híbrida Companhia, entre outros. Serão cerca de 20 artistas em cena, todos mauaenses. Eles concluíram suas formações e pesquisas nos últimos dez anos.



A intenção do grupo é mostrar que as artes cênicas sobreviveram ao período mais grave da pandemia de Covid-19 e que, juntos, eles podem levar alegria e cultura para as pessoas.



A organização do evento é dos artistas Karen Nashiro e Marcos Nascimento, ambos também mauenses. Nascimento tem vivência nas artes cênicas, com pesquisa em máscaras teatrais e atuação como palhaço. Karen é artista circense. Na pandemia ela retornou a Mauá e inaugurou o Circo Lunar com objetivo de fomentar e potencializar o encontro de jovens artistas da cidade e da região.



Os dois artistas mauaenses são formados por escolas e universidades fora da região, onde concentram a maior parte de seus trabalhos, mas nunca deixaram de produzir simultaneamente em Mauá e no Grande ABC.



A Alvorada Cultural, uma produtora também mauaense recém-inaugurada, também está na produção do evento, que é gratuito ao público.



O Espaço Cultural Circo Lunar está localizado na Rua Otávio Polidoro, 11, na Vila Assis.