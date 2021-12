S.Caetano inaugura sede exclusiva para gestão do futebol

Dérek Bittencourt



04/12/2021 | 00:29



O São Caetano inaugurou na noite de ontem, em frente ao Estádio Anacleto Campanella, a sede da gestão do futebol azulino. O ato não poderia ter ocorrido em data mais pertinente. Afinal, o Azulão completa hoje 32 anos desde a fundação. No local, de seis pavimentos, há loja oficial do clube, salas de palestra e exames clínicos, locais destinados aos departamentos de base, profissional e jurídico e muito mais.

O presidente da São Caetano Futebol SAF (Sociedade Anônima do Futebol), Manoel Sabino Neto, exaltou mais este passo visando a reconstrução e o crescimento futebolístico são-caetanense. “A ideia é mostrar para a cidade que realmente o São Caetano virou uma empresa, um negócio, vamos tratar com respeito e profissionalismo”, disse o mandatário ao Diário. “A gente veio não apenas para investir, mas porque é o São Caetano, que merece respeito À marca, à camisa. Nossa primeira meta é transformar o São Caetano no maior do Grande ABC. Vamos fortalecer a base e em 2023, posso garantir, 99% do time profissional terá vindo da base. Vamos criar. O clube tem tradição disso, formar, destacar nomes. Vamos dar estrutura para que possam desenvolver o potencial deles”, emendou Manoel Sabino Neto.

Compareceram ao evento grandes nomes do futebol, casos de Mauro Silva, tetracampeão do mundo pela Seleção em 1994 e vice-presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Edmilson, pentacampeão mundial com o Brasil em 2002 e consultor do Azulão, o secretário estadual de Esporte, Aildo Ferreira, o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Chekin, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), vereadores e pessoas ligadas ao passado e presente do São Caetano, como o presidente da AD São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, o atual técnico Max Sandro e seu auxiliar Axel.

“A gente tem visto tantos exemplos de clube empresa de sucesso no futebol paulista, o que já é uma realidade também na Inglaterra, na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha. Então é o caminho. Gestão moderna, eficiente e com foco no resultado; menos emoção e mais razão”, afirmou Mauro Silva. “O futebol e o São Caetano sempre foram muito importantes para nós. Agora está se tornando empresa bem direcionada, bem erguida e temos que acompanhar para que possamos trazer o Azulão de volta à população da cidade”, finalizou Chekin.