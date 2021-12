‘VAR’ das redes sociais derruba Paulo Chuchu

Do Diário do Grande ABC



04/12/2021 | 00:12



Vereador em São Bernardo e próximo do clã Bolsonaro, Paulo Chuchu (PRTB) foi mais uma vez expulso das redes sociais. Ao tentar acessar sua conta no Facebook, o parlamentar viu que sua conta havia sido desativada. “Nós determinamos que você não está qualificado para usar o Facebook”, anunciava o informe que Chuchu lia ao tentar acessar seu perfil. Essa não foi a primeira vez que ele foi banido do mundo virtual, já que em julho do ano passado o vereador também perdeu suas contas. À época, as plataformas de Marck Zuckerberg alegaram que as publicações nos perfis do parlamentar continham conteúdo de ódio e de fake news.

Marco Regulatório

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) prestigiou o primeiro evento sobre mudanças no Marco Regulatório de Santo André, que pretende ouvir a população sobre as principais demandas da cidade. O tucano acompanhou as apresentações do superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos) da Prefeitura, José Police Neto, e também do prefeito em exercício, Luiz Zacarias (PL), ontem à noite.

Pedido

Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) se encontrou com o ex-presidente Lula, que foi assitir ao filme Marighella na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, e não deixou de cobrar o líder petista, mesmo que em tom de brincadeira, para que realizasse visita na cidade. Entre diversos petistas e lideranças sindicais que compareceram ao evento, Oliveira não escondeu a ansiedade de estar junto a Lula. “Estou com saudades, hein, presidente”, declarou.