Casa Branca: 'Estamos preparados em caso de avanço da Rússia sobre a Ucrânia'

03/12/2021 | 17:42



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que os EUA estão seriamente preocupados com a escalada das atividades da Rússia na fronteira com a Ucrânia. "Temos conversado com nossos parceiros e aliados. Vemos que ele está se movimentando para ter capacidade de agir rapidamente e, caso decida invadir, queremos estar preparados".

Sobre as novas medidas de proteção contra a Ômicron, a porta-voz foi questionada principalmente sobre voos internacionais. "Estamos cuidando da saúde da população. Não dificultando que voltem para casa", afirmou. Psaki deixou claro também que o governo tem acompanhado o avanço diário das informações e caso surja alguma nova orientação de especialistas médicos com base na ciência, as orientações podem mudar.

Jen Psaki comentou também sobre o programa de testes dos EUA. A partir do próximo ano, os autotestes passam a ser reembolsados para quem possui seguro privado e serão distribuídos para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Desemprego

Jen Psaki aproveitou a coletiva para mostrar que os números divulgados hoje trazem uma boa notícia na trajetória da queda do desemprego, que chegou a uma taxa de 4,2%. O país criou 210 mil empregos em novembro, o que, segundo ela, sinaliza uma melhora no quadro. "Não há dúvida de que a agenda econômica de Biden está levando as pessoas de volta ao trabalho."