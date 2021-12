Confira o que chegou esta semana aos serviços de streaming

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/12/2021



Segundo pesquisa da consultoria Consumoteca, 48% dos usuários acessam os serviços de streaming sem saber o que vão assistir. Eles vão zapeando, inclusive entre as plataformas, até achar o que interessa. Para tornar essa tarefa mais fácil, o 33Giga separou o que chegou esta semana a alguns programas. Confira!

Netflix

Por padrão, a Netflix acrescenta uma série de conteúdos no primeiro dia do mês. Dessa vez, foram mais de 50 títulos Entre os principais, é possível destacar a série La Casa de Papel (última parte), o anime JoJo’s Bizarre Adventure (quarta temporada) e o filme Superbad: É hoje.

Amazon Prime Video

Esta semana, a plataforma adicionou 20 conteúdos. Vale a pena ressaltar a disponibilização da saga Divergente e a primeira temporada da série Harlem.

Looke

O serviço de streaming trouxe 42 novos títulos para seus assinantes. Entre as novidades destacam-se Totalmente Trocados e O Amadurecer de Andy – estreias exclusivas da plataforma. Tem ainda Entrega de Risco, O Anjinho Travesso e uma lista especial de filmes natalinos (Um Papai Noel em Apuros, Natal em Hollywood, Operação Lista de Natal, O Natal Encantado, Véspera de Natal e Como Salvar o Papai Noel).

NetMovies

A NetMovies, serviço gratuito que adiciona novidades semanalmente, traz 21 títulos para sua plataforma. Entre os destaques, estão filmes brasileiros a exemplo de S.O.S. Mulheres ao Mar 2, Muita Calma Nessa Hora e Uma Aventura Do Zico. Também vale destacar os internacionais Walt Antes de Mickey e Minhas Mães e Meu Pai.

VIX Filmes e TV

A plataforma gratuita oferece, a partir desta semana, o programa VIX Indica, com uma curadoria de filmes e séries. Com o objetivo de facilitar a escolha o usuário, o show traz sinopses, curiosidades e apresenta trechos das atrações indicadas. O tempo de duração é de 10 a 15 minutos. O episódio inaugural comenta sobre os filmes Carga Explosiva 3 e O Conto dos Contos, as séries Rookie Blue e Haven, além da novela Alma Indomável.