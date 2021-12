Tatá Werneck pede para Thiaguinho e Fernanda Souza voltarem: Sofri muito

03/12/2021 | 15:11



Sem pressão! Thiaguinho participou do Lady Night, do Multishow, na última quinta-feira, dia 2, e foi pego de surpresa com um pedido para lá de inusitado de Tatá Werneck. Em tom de brincadeira, a apresentadora praticamente implorou para que o cantor voltasse com sua ex-esposa, Fernanda Souza.

- E aquela menina Fernandinha, hein?, disparou Tatá.

- Está maravilhosa, bem para caramba, respondeu Thiaguinho.

- Eu imploro, fiquem juntos, por favor [...] Mas juntos transando, por favor. Eu imploro para que vocês sejam um só. Eu sofri muito, a gente ama vocês, por favor. Me diz que há chance, brincou a mãe de Clara Maria.

Apesar da suplica, o artista deixou claro que ele e a atriz são apenas bons amigos. Os dois ficaram juntos por oito anos e anunciaram o fim do casamento em outubro de 2019.

- Não tem volta, a gente percebeu aqui, né?, finalizou Werneck.