Biden espera menor pressão sobre preços nos EUA conforme retorno à normalidade

03/12/2021 | 14:53



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as pressões sobre os preços devem diminuir conforme a normalidade é retomada no país. O líder disse que, "como todo país", os EUA estão lidando com alta de preços por conta da pandemia.

Recentemente, Biden liderou um esforço multilateral para liberação de estoques de petróleo, com o intuito de conter o aumento dos preços da commodity. "Isso não acontece do dia para a noite. Mas, em parte pela antecipação desse movimento, os preços do gás e do petróleo caíram significativamente no último mês", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de impor restrições a viajantes domésticos, por conta da cepa Ômicron, o presidente reforçou que ele e seu time acreditam que as medidas anunciadas ontem são suficientes para conter o avanço da nova variante do coronavírus. Ao menos três Estados do país já registraram casos da cepa.