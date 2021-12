São Bernardo inaugura primeiro equipamento de radioterapia pública do Grande ABC

Yasmin Assagra



03/12/2021 | 14:12



A Prefeitura de São Bernardo inaugurou, na manhã desta sexta-feira (3), o primeiro equipamento de radioterapia pública do Grande ABC, localizado no Hospital Anchieta, na cidade, que até hoje estava destinado somente para atender pacientes com a Covid-19.

O serviço, de acordo com o prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB), informou que o equipamento tem capacidade para 80 atendimentos por mês, suprindo a demanda atual que é de 60 pacientes. Os atendimentos ainda são integrados no SUS (Sistema Único de Saúde) podendo receber pacientes de outros municípios.

Na época em que o equipamento foi adquirido, o investimento foi no valor de R$ 10 milhões.

A inauguração contou com a presença da primeira-dama e deputada estadual, Carla Morando, do secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple e do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.