Júlio Rocha é expulso da casa do sogro após quebrar televisão de 10 mil reais

03/12/2021 | 14:10



Se o Júlio Rocha aparecer na sua casa, esconda a TV! O ator usou as redes sociais para compartilhar uma situação para lá de inusitada que vivenciou durante as férias. Tudo começou quando Júlio e a família foi visitar os sogros em Balneário Camboriú, cidade turística de Santa Catarina, e o artista foi expulso da casa após quebrar a televisão do sogrão de 10 mil reais.

- Preciso acertar umas coisas lá em Balneário Camboriú, todo mundo sabe e me pergunta dos meus sogros e esta questão familiar. Então meu plano é: vendo meu carro, realizo meu sonho e pego mais um bom tanto desse dinheiro e compro a TV nova para o meu sogro, brincou.

Júlio ainda explicou que o acidentou rolou por conta de um brinquedo de madeira. Ele e o filho estava se divertindo quando o objeto acertou o aparelho.

- Vamos ter que voltar para casa, porque não estamos conseguindo controlar muito bem nossos dois filhos. Não é justo, dá até azar para a pessoa ficar com coisa quebrada em casa. O José simplesmente quebrou a TV do meu sogro que ele demorou 60 anos para comprar, finalizou.