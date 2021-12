PMI global composto sobe a 54,8 em novembro; serviços fica estável em 55,6

03/12/2021 | 13:54



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global subiu de 54,5 em outubro para 54,8 em novembro, de acordo com a IHS Markit e o JPMorgan. O PMI global do setor de serviços, por sua vez, ficou estável em 55,6 no período.