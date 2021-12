Mundo Bita lança clipe em parceria com a SOS Mata Atlântica no YouTube

03/12/2021 | 13:47



Bita, Lila, Dan e Tito aparecem em meio à Mata Atlântica em "Que é que o Macaco É?", clipe lançado pela animação nesta sexta-feira, 3, no YouTube. O trabalho é uma parceria entre a Mr. Plot e a Fundação S.O.S. Mata Atlântica. A música exalta a importância do macaco na natureza, fala sobre o respeito ao meio ambiente e o incentivo ao reflorestamento.

"Que é que o macaco é? Defensor da nossa mata/Que é que o macaco quer? Cacho de banana prata/Quando o macaco faz macacada, 'tá' te dizendo, não dê mancada/ Cuida do planeta, ele é tua morada", diz o refrão da música, enquanto o personagem tenta impedir um lenhador de derrubar árvores.

Junto com Bita, Lila, Dan e Tito, o macaquinho convence o madeireiro a reflorestar a mata. "Depende de todos nós construir essa relação entre a natureza e as pessoas. É importante preservar o que ainda resta e ajudar a reconstruir o que já foi destruído", afirma Chaps Melo, criador do Mundo Bita.

Preservação

Há quase 35 anos, a SOS Mata Atlântica ajuda a preservar as florestas brasileiras. Ao longo desse período, já foram plantadas mais de 40 milhões de árvores com a ajuda de mais de 20 mil voluntários.