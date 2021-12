Obituário - 06 de dezembro de 2021

Ademir Medici

06/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria Cinto Giugliodori, 97. Natural de Cerquilho (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anizia Nunes Fortaleza, 96. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Xavier Ferreira, 87. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Avelino Naloto Severi, 85. Natural de Borá (São Paulo). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Rezende Cardoso, 85. Natural de Muriaé (Minas Gerais). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clarice Cardoso Bragueirolli, 84. Natural de Cedral (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Claudio Perez Peinado, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Pereira de Carvalho, 70. Natural de Bananal (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerson Pereira, 66. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Souza de Lima, 56. Natural de Campinas Grande (Paraíba). Residia no Jardim Santo André. Em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Simone Virginio Almeida, 50. Natural de Mauá. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Rosa Rioto Floreti, 89. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Rivera, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

José Antonio Vieira, 78. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Sonia Maria, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Gahona, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Vergueiro, em São Paulo, Capital. Dia 2. Jardim da Colina.

Tomé Ribeiro Neto, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Terezinha Vernile Roque, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Maria Rota Poda, 68. Natural da Itália. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Zilda Brndino, 64. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia no Jardim São Judas Tadeu, em Taboão da Serra (São Paulo). Dia 2, em São Bernardo. Vale dos Reis, em Taboão da Serra.

Marcelo Custódio, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Claudia Maria Lucas Silva, 45. Natural de Peruíbe (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Geni Ferreira da Silva, 75. Natural de Paratinga (Bahia). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Sueli Marques da Silva, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Autônomo. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



M A U Á

Marilene de Fátima Castro, 67. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Isaura da Silva Lopes, 66. Natural de Cabrália Paulista. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Hugo Gabriel Ferreira Lima, 5. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Menor. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.