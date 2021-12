Obituário - 05 de dezembro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Rubens Alves de Oliveira, 87. Natural de Corumbataí (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Durval Bruno da Silveira, 86. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André

Lenaides Conceição de Ornellas, 80. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Caruso, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita Paulino Carlos, 76. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Sidnei de Azevedo, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Marlene da Silva Barrionuevo, 69. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Vieira, 61. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André. Pedreiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristina Salma Rubio Coloma, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Linha de produção. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Robson Pereira de Oliveira, 43. Natural de Campos Gerais (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante geral. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ana Francisca Neves, 96. Natural do Riacho de Santana (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Maria Luiza do Nascimento Silva, 93. Natural de Valência do Piauí. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Therezinha Bassoli de Oliveira, 92. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Maria da Paixão, 85. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Rosa Castelhão de Souza, 84. Natural de Itaí (São Paulo). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

José Soares de Souza, 80. Natural de Jaguaritira, Distrito de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Neuza dos Santos Ferreira, 75. Natural de Malhada dos Bois (Sergipe). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Tereza Cruz de Oliveira, 72. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

José Francisco dos Santos, 70. Natural de Itapé (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

José Marcos Gabriel dos Santos, 63. Natural de Biritiba (Bahia). Residia no Bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

João Maria da Silva, 60. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Edmilson de Melo Oliveira, 54. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º. Vale da Paz.

José Roberto da Silva, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Leandro Vinícius Conrado Maulaiz, 22. Natural de Diadema. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Motoboy. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



D I A D E M A

Auclécio Dias Paes, 74. Natural de São Francisco da Glória (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Vale da Paz.

Maria da Silva Neves dos Santos, 69. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Elizabeth. Dia 1º. Memorial Phoenix.



M A U Á

Silvio de Souza, 92. Natural de Porto Feliz (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Suely da Silva Porto, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Aparecido Pimenta dos Reis, 82. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Valdirene Gomes Rosa, 52. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.