PMI de serviços dos Estados Unidos sobe a 69,1 em novembro

03/12/2021 | 13:01



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos subiu de 66,7 em outubro para 69,1 em novembro, de acordo com dados do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). O resultado contrariou a expectativa de queda a 65,0, feita por analistas do The Wall Street Journal

O subíndice de novas encomendas se manteve em 69,7 entre outubro e novembro. Já o de emprego teve alta de 51,6 para 56,5.

O índice de atividade das empresas, por sua vez, cresceu de 69,8 para 74,6 no mês passado.