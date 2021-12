Hopi Hari estreia temporada de Natal

Redação

Do Rota de Férias



03/12/2021 | 12:55



A partir de 3 de dezembro, o Hopi Hari, em Vinhedo (SP), dá início à temporada natalina, chamada Natal Mágiko. Entre as novidades do parque de diversões estão O Natal Existe, o espetáculo Papai Noel Superstar e a possibilidade de encontrar o Bom Velhinho na Kasa Di Papai Noel.

O Natal Mágiko vai rolar de sexta a domingo e em feriados, até 16 de janeiro, com pausas entre os dias 24 e 25 de dezembro, devido às comemorações de Natal, e de 30 de dezembro a 5 de janeiro, em razão do recesso de fim de ano. O horário de funcionamento é das 11h às 19h30 e a programação está sujeita a alterações, então, é recomendado que o visitante consulte-a logo na entrada do parque, nas redes sociais ou no site.

Temporada de Natal no Hopi Hari

A essência mágica que será explorada durante a temporada é sintetizada no tema O Natal Existe. “Este ano a experiência será única, pois queremos mostrar um outro olhar do Papai Noel. Não só aquele velhinho, que fica sentado na poltrona escutando pedidos. Ele é aquele que vem nos mostrar a importância de resgatar nossa essência, que o espírito do Natal pode ser vivido por nós todos os dias. Queremos relembrar as sensações desta época tão mágica e comemorar a volta do ‘Natal clássico’, celebrado entre as famílias ao redor do mundo”, explica Rogério Barbatti, o diretor artístico do parque.

Na peça organizada pelo Hopi Hari, o bom velhinho terá um desafio bem maior do que entregar todos os presentes em uma noite. Isso porque, desta vez, nenhuma criança lhe enviou uma carta. Preocupado com a situação, ele lança um programa de TV com o propósito de reacender a chama natalina. A partir do seu plano, começa a tocar os corações de uma família que há muito desacreditava da magia que envolve esta data. A história é contada em duas sessões: às 17h e às 18h, no Theatro di Kaminda.

Há também a atração Kasa Di Papai Noel, em Kaminda Mundi, que oferece a oportunidade de conhecer de perto como o lar do bom velhinho, e sua esposa, funciona. Passeando por cada cômodo dessa casa tão mágica, descobre-se mais sobre os bastidores que tornam a data tão encantadora, graças ao casal e seus fiéis ajudantes. É possível fazer essa visitinha ao Noel e sua turma entre 13h30 e 18h.

Outra oportunidade de conhecer os seres fantásticos que saem de suas moradas durante o período das festas de fim de ano é o Enkontro Mágiko, que começa a partir das 13h30. Os personagens saem pelas ruas de Kaminda interagindo com o público e dando as boas-vindas.

Parada e outras atrações

Ao anoitecer, às 19h, o parque encerra a programação do dia com um desfile de seres encantados e o Papai Noel na rua principal. O espetáculo tem um show piromusical, em que as luzes dos fogos de artifício brilham e dançam aos olhos do público, ritmados pelas tradicionais músicas natalinas.

A nova temporada também marca a volta dos espetáculos O Forasteiro, no Saloon Show, em Wild West, e Dino – Um Dinossauro de Verdade, no Klapi Klapi Show, em Infantasia. Ambos não estavam em cartaz devido à grade de shows da Hora do Horror 20 Anos: Déjàvu, promovida entre agosto e novembro.

Feira de adoção

Em 4 de dezembro (sábado), já em meio ao clima natalino, o parque realiza a 3ª edição do Adotakí, em parceria com a ONG Amalo (Associação Amigos dos Animais de Louveira). Voltado especialmente para aqueles que estão em busca de um novo amiguinho pet para adoção – cão ou gato -, a iniciativa acontece das 11h às 19h30, na área do Imigradero. Para este dia, o parque oferece ingressos com desconto, no valor de R$89,90, mediante a doação de três quilos de ração.

