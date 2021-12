George Clooney diz ter recusado proposta de 35 milhões de dólares por um dia de trabalho: Se tirar um minuto de sono, não vale a pena

03/12/2021 | 12:11



George Clooney recusou 35 milhões de dólares, mais de 196 milhões de reais, por um dia de trabalho em um comercial de uma companhia aérea. O próprio ator fez a revelação em entrevista ao jornal The Guardian, divulgada nesta sexta-feira, dia 3.

O ator contou que a decisão foi tomada após uma conversa com a esposa, Amal Clooney, advogada de direitos humanos:

- Ofereceram-me 35 milhões de dólares por um dia de trabalho em um comercial de uma companhia aérea, mas conversei com Amal sobre isso e decidimos que não valia a pena. Era (associado a) um país que, embora seja um aliado, às vezes é questionável, então pensei: Bem, se tirar um minuto de sono de mim, não vale a pena. Eu acho que tenho dinheiro suficiente agora.

Segundo o jornal Independent, a fortuna de George Clooney está avaliada em um total de 500 milhões de dólares, o equivalente mais de dois bilhões de reais.

No bate-papo com o The Guardian, o astro ainda falou sobre os gêmeos, Ella e Alexander, de quatro anos de idade.

- É como noite e dia. Alexander adora rir e Ella é muito séria, sempre garantindo que todos sigam as regras. Eles realmente nascem com suas personalidades!

Ele ainda entregou que, apesar de toda estrutura que possuem, os filhos não são criados por babás. A funcionária vai apenas quatro dias por semana e o resto do tempo são os pais mesmo que cuidam das crianças. No período de quarentena, aliás, apenas ele e Amal ficaram em casa, sem ajuda de ninguém:

- E durante o quarentena éramos apenas nós - por um ano inteiro! Eu me sentia como minha mãe em 1964, lavando louça e seis trouxas de roupa por dia, contou.

Casado desde 2014, ele, que sempre foi considerado um galã e teve diversos relacionamentos ao longo da vida, falou sobre ter largado a vida de solteiro apenas aos 53 anos, não poupando elogios à companheira:

- É verdade, eu namorei por um bom tempo. Mas Amal é uma pessoa muito impressionante! Ela é linda, inteligente, engraçada e nos apaixonamos imediatamente e nos casamos seis meses depois. E agora estamos nos divertindo muito.