Vitão dá beijão em Giullia Buscacio durante novo clipe

03/12/2021 | 12:10



Vitão lançou na última quinta-feira, dia 2, o clipe da música nova Pensei Melhor. Na produção, o artista de 22 anos de idade contracena com a atriz Giullia Buscacio e embarca no clima de paquera, com direito a versos românticos e beijão entre os artistas.

A atriz de 24 anos de idade é conhecida por seus papéis nas novelas O sétimo guardião e Éramos seis, além de sua participação na temporada de 2020 de Dança dos famosos. Lembrando que no início do mês, os dois haviam sido flagrados aos beijos na capital paulista, levantando boatos de um possível romance. Depois foi revelado que apenas se tratava da gravação deste trabalho.

Vitão está solteiro desde seu término com a também cantora Luísa Sonza - o romance, que durou quase um ano, levou o cantor a sofrer muitas críticas nas redes sociais. Giullia, por sua vez, ficou solteira após terminar seu relacionamento com o vocalista da banda Lagum, Pedro Calais.