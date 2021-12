'A Fazenda 13': Dayane é 11ª eliminada do reality show

03/12/2021 | 11:56



A noite desta quinta-feira, dia 2, na Record TV, foi de eliminação em "A Fazenda 13". Com 27% dos votos, Dayane foi a 11ª eliminada do reality show. A modelo foi a menos votada na preferência do público em disputa com Solange, que teve 32,74%, e Marina, com 40,26% dos votos. A apresentadora Adriane Galisteu fez o anúncio do resultado da roça. "Minhas amadas, agora é fim da linha para uma de vocês. O público votou e decidiu. Quem continua na Fazenda 13, quem continua na briga pelo prêmio e na batalha de continuar vencendo no programa é você, Solange", disse. Solange demonstrou surpresa e emoção após sobreviver à eliminação do reality show.