Vagas fake: saiba identificar falsos anúncios de emprego na internet

Com o avanço das vacinações e o retorno do que entendemos como normalidade, muitos são aqueles que buscam novas oportunidades profissionais na internet. A popularização dos processos seletivos online, no entanto, trouxe à tona um novo alvo para os cibercriminosos, que agora buscam divulgar falsas inscrições para possuir acesso a dados cadastrais dos candidatos. São as vagas fake.

Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de

13 milhões e 700 mil cidadãos brasileiros encontram-se em situação de desemprego, buscando chances para iniciação profissional ou recolocação no mercado de trabalho. Uma situação agravada pela pandemia e a crise econômica.

Por outro lado, de acordo com estudo publicado pelo laboratório de cibersegurança PSafe, somente nos cinco primeiros meses do ano, foram identificadas 346.196 tentativas de golpe com vagas fake – elas simulavam a oferta de oportunidades virtualmente.

De acordo com Flávia Rodrigues, gerente de negócios corporativos da Thomas Case & Associados, “para detectar a veracidade de um anúncio, é sempre importante pesquisar e conferir todas as informações que constam na divulgação”.

“Localize no Google, o nome da empresa e o nome da vaga, verifique se já não existe alguma denúncia sobre falsos processos seletivos. Outras fontes de informação são: a página da empresa nas redes sociais, como Facebook, Instagram e no LinkedIn, a maior rede social profissional que existe”, ressalta.

Vagas Fake Para evitar cair em golpes, a especialista separou algumas dicas: Pesquise o nome da empresa no Google e confira os dados de contatos, como telefone, endereço e/ou e-mail. Ligue para o número que está no anúncio e no que está no Google, se possível, também envie um e-mail, sempre confirmando as informações do anúncio.

Confira se as informações sobre a vaga estão alinhadas com o seu perfil, ou seja, só compareça caso a oportunidade seja realmente a que você busca e, claro, caso você atenda aos pré-requisitos.

Verifique se o endereço do anúncio é o mesmo da empresa. Não sendo, pesquise o endereço no Google e, se possível, entre em contato confirmando as informações do anúncio.

“Para os donos de empresas vítimas de falsos anúncios, divulgar imediatamente uma nota de esclarecimento em seus meios de comunicação é um passo essencial. Após o comunicado, deve-se criar uma força-tarefa com sua área de gestão de crise e enviar seus representantes ao local indicado no anúncio para levantar mais informações e, principalmente, para informar as pessoas presentes sobre o ocorrido”, destaca a gerente.

Aqueles que pretendem se candidatar a um novo serviço podem buscar diretamente pelo nome da oportunidade que pretendem ocupar – com isso, conseguem fugir de vagas fake. A plataforma de pesquisa trará agências de emprego, consultorias de RH e empresas específicas que tenham essa vaga divulgada.

Além disso, realizar o cadastro em sites de emprego gratuitos (Infojobs, Indeed, Vagas.com, LinkedIn, Empregos.com, SINE Empregos) e pesquisar todos os dias a existência de novas vagas é de grande ajuda no momento de se candidatar novamente.