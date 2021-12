Bruna Marquezine sensualiza de biquíni em balada e rebola muito, confira!

03/12/2021 | 11:10



Bruna Marquezine teve uma noite para lá de badalada na última quinta-feira, dia 2! Isso porque, em vídeos publicados pelo produtor Le?o Fuchs, a atriz aparece rebolando muito em um look para lá de sensual dentro de uma casa noturna na Flórida, nos Estados Unidos.

Nas imagens compartilhadas pelo produtor, Bruna surge rodeada por celebridades como Camila Coelho, Dafne Evangelista, Juliana Montesanti e Dave Grutman, no que parece ser um espaço privado da balada, localizado atrás da mesa do DJ. A roupa escolhida por Marquezine na ocasião foi um cropped branco de mangas longas e detalhes rasgados, além da parte de baixo de um biquíni hotpants colorido, que cobria até pouco acima do umbigo da atriz.

Na legenda, Léo ainda escreveu:

Ô lá em casa? Amo você, Bruna Marquezine