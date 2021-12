Madonna dá lição de moral em 50 Cent após receber comentários cruéis do rapper: Você só está com inveja

03/12/2021 | 10:10



Parece que a coletânea de fotos sexy publicadas por Madonna em seu Instagram ainda vai dar o que falar! Isso porque, na noite da última quinta-feira, dia 2, a cantora usou o Stories da plataforma para criticar o rapper 50 Cent, que publicou uma série de comentários ácidos sobre os cliques.

De acordo com o Daily Mail, o artista teria republicado um dos cliques da cantora no qual ela aparece usando meias arrastão e ostentando o bumbum e as pernas enquanto a parte de cima de seu corpo está escondida debaixo de uma cama. Na legenda, ele teria tirado sarro da imagem:

Ei, essa é a mer** mais engraçada que eu já vi! Isso é a Madonna debaixo da cama tentando se parecer como uma virgem aos 63 anos de idade. Me avisem se ela não conseguir levantar sua bunda velha [risos].

Em seguida, ele teria feito uma montagem da mesma foto, colocando Madonna debaixo de uma casa e inserindo também uma imagem da Bruxa Malvada do Leste do filme O Mágico de Oz, de 1939, afirmando que a loira poderia muito bem viver o papel da vilã e brincando sobre fazer uma releitura do longa para uma plataforma de streaming:

A STARZ me pediu para fazer um remake do filme, eu disse apenas se Madonna for interpretar o papel da bruxa malvada, porque eu preciso de poder de estrela e sex appeal nesta versão.

As publicações, no entanto, não constam mais no perfil do cantor.

Já Madonna resolveu resgatar um clique antigo, no qual aparece abraçada com 50 Cent, e desabafou sobre as críticas do colega na legenda, aproveitando para dar uma verdadeira lição de moral no rapper:

Aqui está 50 Cent fingindo ser meu amigo. Agora, você decidiu falar justo sobre mim! Acho que sua nova carreira só está recebendo atenção ao tentar humilhar os outros nas redes sociais - a escolha menos elevada que você poderia fazer como um artista e um adulto. Você só está com inveja, porque a sua bunda não vai ficar tão bonita quanto a minha ou que você não vai se divertir tanto quando você tiver a minha idade! É uma pena que não hajam emojis de uvas azedas.

Além disso, a estrela também decidiu publicar uma série de vídeos falando sobre sua autoestima e sobre como se sente diferente dos demais. O que chamou a atenção, no entanto, foi o filtro escolhido para as imagens: Madonna decidiu apostar em um efeito que deixava seu rosto parecido com o do baby Yoda, da série The Mandalorian!

- Anime-se, as coisas poderiam ser piores. Você poderia ser eu, por exemplo. Permanentemente eu. Pessoalmente, eu gosto da minha aparência, mas há quem ache difícil valorizar as pessoas e as coisas que são diferentes. E tentam me envergonhar ou me humilhar ou me fazer sentir inferior porque não sou como todo mundo. Mas, na verdade, eu valorizo minha singularidade, e me tornei mais forte porque ser único é ser raro.

De acordo com prints que circulam nas redes sociais, 50 Cent teria postado a publicação de Madonna em seu próprio feed, escrevendo a seguinte legenda:

Eu devo ter ferido os sentimentos de Madonna, porque ela foi e desenterrou uma foto antiga da MTV, de 2003. Ok né.

Essa publicação, no entanto, também não consta mais no perfil do cantor. Eita!