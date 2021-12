'Jornada Astral', programa de Angélica na HBO Max, ganha data de estreia

03/12/2021 | 10:03



A "Jornada Astral" de Angélica pela HBO Max já tem data de estreia. A ex-apresentadora de "Estrelas", da TV Globo, irá comandar uma atração para quem curte astrologia ao lado do influenciador digital Vitor diCastro. O programa terá 12 episódios e estreia no dia 21 de dezembro no canal pago.

"Muito feliz em dividir uma novidade com vocês! Entrei para o time HBO Max! Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa Jornada Astral", afirmou a apresentadora quando a atração foi divulgada, em junho. "Sagitariana, com ascendente em capricórnio. Vem conhecer um pouquinho mais do que os astros têm a dizer sobre a Angélica", diz a legenda do vídeo no perfil da HBO Max no Instagram.

Nas redes sociais, Vitor diCastro já está em contagem regressiva. "Quando eu soube que a Angélica seria a apresentadora do Jornada Astral eu tive muito medo. Medo de não fazer bonito perto de uma mulher tão maravilhosa que eu cresci assistindo ('Fada Bela tome cuidado') , mas quando eu cheguei no Rio e conheci ela...que grata surpresa! Ela é mais incrível do que eu imaginava, divertida, engraçada e muito generosa!", escreveu na legenda da foto em que aparecem juntos e sorridentes.

O influenciador mandou um recado para a colega: "Angel, espero que seu ano novo seja tão lindo quanto você, que sua jornada (não só a astral) seja repleta de alegrias, de paz, de amor e de sucesso (não que vc precise de mais, mas vai que). Feliz ano novo sua linda". Angélica retribuiu: "Seu lindo! Você foi uma surpresa linda da vida".