Santo André entra na reta final de preparar cidade para o Natal

Da Redação



03/12/2021 | 08:17



A Prefeitura de Santo André corre contra o tempo para finalizar os preparativos de instalações natalinas que estão sendo distribuídas em alguns pontos da cidade. A partir de amanhã, serão inauguradas a Vila de luz, na Avenida Professor Valdemar Mattei, em frente ao Parque Central, e a Vila de Natal, dentro no Parque Celso Daniel. Haverá ainda a chegada do Papai Noel no novo gramado (sintético) do Estádio Bruno Daniel. Assim, funcionários vêm se desdobrando para dar conta do recado e deixar tudo pronto para que o município incorpore o espírito natalino.

A agenda de amanhã prevê a chegada do Bom Velhinho, às 16h, na praça esportiva andreense. Já a partir das 18h, será inaugurada a Vila de Natal no Parque Celso Daniel, com direito a casa do Papai Noel, máquinas de neve artificial e trenó cenográfico. O espaço de lazer ainda terá, no coreto do parque, personagens clássicos, túneis de luzes e iluminação cênica. As estruturas vão funcionar até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 14h às 22h.

Ainda amanhã, também às 18h, estra em funcionamento a Vila de Luz, túnel de 106 metros de extensão composto por milhares de luzes que já foi sucesso em 2020. A estrutura deste ano ainda terá neve artificial, iluminação cênica, música e árvore de Natal. O funcionamento será diário, das 18h às 22h, até o dia 23.

“Preparamos este momento com muito cuidado e carinho. Neste Natal, nosso objetivo é envolver os cidadãos com o espírito da solidariedade e do amor ao próximo. Santo André já mostrou que acredita na força e na magia do espírito natalino. Queremos a participação de todos, pois cada detalhe foi pensado e executado para abraçar toda a cidade”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra.

Já no domingo, será inaugurado o show das águas com luzes cênicas no espelho d’água do Paço Municipal. Ao lado será montada árvore de Natal com 30 metros de altura.

“Santo André, mais uma vez, dá o exemplo. Nossa gente foi solidária, se uniu nos momentos mais difíceis e focou no objetivo de salvar vidas. Agora estamos superando a pandemia e seguimos trabalhando pela recuperação econômica, para gerar empregos e renda para os andreenses. Estamos muito felizes, pois este momento é um símbolo da retomada da vida normal, com todos os cuidados”, explicou o prefeito Paulo Serra (PSDB)