Nas telas, a história da 'família real' do tênis

O Richard do título de King Richard: Criando Campeãs não é membro da realeza, mas sim um homem que fez de tudo para que as filhas Venus (Saniyya Sidney) e Serena (Demi Singleton) se tornassem dois dos maiores nomes do tênis mundial, vencendo 30 títulos individuais de Grand Slam.

No longa-metragem de Reinaldo Marcus Green, Will Smith vive Richard Williams que, junto com a mulher, Oracene (Aunjanue Ellis), não queria que as filhas se conformassem com os papéis que lhes eram reservados como meninas negras de Compton, Califórnia. Autodidata, ele investe em revistas especializadas no esporte enquanto a família vive com sacrifício. A escolha de um esporte elitista e branco como o tênis foi proposital. Venus e Serena não apenas se tornaram duas das maiores atletas da história como quebraram tabus.

King Richard: Criando Campeãs foi aprovado pela família Williams. Ou seja, não dá para esperar grandes controvérsias. Mas o filme é bem-feito e está cotado para abocanhar algumas indicações para o Oscar, inclusive a de melhor ator para Will Smith.

