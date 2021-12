O pop de Lulu Santos sob a batuta do maestro

03/12/2021 | 08:00



A série SulAmérica Sessions chega a seu quinto e último episódio com uma apresentação que reúne o hitmaker Lulu Santos com a Orquestra Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo. Os arranjos são de Paulo Malheiros. O concerto foi gravado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Para o repertório, Lulu escolheu músicas que entraram para a história do pop brasileiro e que seguem sendo ressignificadas pelas novas gerações. Toda Forma de Amor, Um Certo Alguém, A Cura, entre outras. De sua safra mais recente, o músico escolheu Orgulho e Preconceito, de 2018, e Hit, single que chegou às plataformas musicais em maio deste ano. Agora, elas ganham novos arranjos, conduzidos por Paulo Malheiros.

"Eu exercito essa obra o tempo todo. Estou sempre mexendo com as tonalidades, com os arranjos, buscando a essência das canções. Então elas se renovam para mim e também para o público", disse Lulu ao Estadão.

O cantor também fala sobre o casamento perfeito de suas composições com o som da orquestra. "A minha música é romântica e as cordas têm um romantismo inerente. O que é que toca no cinema quando esquenta o romance? Solo de cordas, sobe o violino. E tem uma emoção que vem junto com esse luxo das cordas."

Ao longo da temporada, o projeto exibiu apresentações de Alceu Valença, Diogo Nogueira, Ana Carolina e Fernanda Takai. Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube da Orquestra Ouro Preto. l

Sáb. (4), 20h30. Gratuito. Assista: bit.ly/concertolulu

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.