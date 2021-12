Agilidade, ministro

Do Diário do Grande ABC



02/12/2021 | 23:59



Ministro Luís Roberto Barroso, talvez o senhor não conheça São Caetano. É uma cidade localizada no Grande ABC, com 161.957 habitantes, segundo o Censo, com área total de 15,3 km², e alguns indicadores de desenvolvimento humano capazes de causar inveja à maioria dos municípios do País.



Hoje, senhor ministro Barroso, a população de São Caetano espera por uma decisão sua para poder dar sequência à sua história. Saiba o senhor que no fim de 2020 os são-caetanenses exerceram a sua cidadania e votaram nos políticos que se colocaram como candidatos à Prefeitura, que recebe a denominação de Palácio da Cerâmica, e à Câmara.



O personagem dessa história que recebeu o maior número de votos não pôde ser empossado, em razão da imposição da Justiça Eleitoral. Isso gerou uma disputa judicial, que passou pela instância regional, chegou à estadual e depois ao Tribunal Superior Eleitoral, a principal corte do País e que está sob o seu comando.



Em fevereiro, um colega seu, Luís Felipe Salomão, rejeitou um recurso do político mais votado e abriu caminho para a realização de uma nova votação. Depois, em abril, mudou de opinião após se deparar com outro recurso.



Em outubro o julgamento foi reiniciado. Salomão foi favorável à posse. Outro colega seu, Edson Fachin, também. E foi aí que o senhor resolveu pedir vistas, paralisando o caso.



Senhor ministro Barroso, ainda faltam quatro magistrados para votar e, enquanto isso, uma pessoa que sequer tinha pretensões de estar no comando da cidade, já que foi candidato a vereador, está interinamente à frente de seus destinos. E isso já dura quase um ano.



Os são-caetanenses lhe imploram, senhor ministro Barroso, olhe aí em suas gavetas. Veja onde está este processo e dê seu parecer sobre ele. Faltam apenas quatro sessões para que o senhor e os seus colegas saíam de férias. Resolva isso ainda neste ano. Ajude uma cidade importante a seguir seu destino.