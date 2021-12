Claudinho coleciona na Justiça

Do Diário do Grande ABC



03/12/2021 | 00:53



Na tentativa de barrar a atuação das comissões processantes que atuam na Câmara de Rio Grande da Serras e que tentam cassar o mandato do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), o tucano está colecionando derrotas junto à Justiça. A última foi ontem, quando, em mais uma tentativa frustrada, viu mandado de segurança ser indeferido pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ainda na semana passada, Claudinho conheceu derrota dupla na Justiça. À época, ao Diário, declarou que não estava preocupado com o andamento dos processos e que naquele momento encontrava-se no restaurante de um amigo “comendo pastel de carne com queijo”.

Apoio

Vereador por Santo André e ligado à Polícia Militar, Rodolfo Donetti (Cidadania) apresentou moção de apoio à campanha salarial dos policiais que atuam no Estado de São Paulo. Na casa, o vereador obteve apoio de todos os colegas. Donetti critica o não cumprimento da proposta feita aos policiais, que teriam o segundo maior salário do Brasil. Em sua fala, o parlamentar criticou e chamou de ‘vergonha’ os vencimentos pagos aos agentes de segurança.