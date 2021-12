Pedido a Marcelo Oliveira. Prefeito: salve esta casa. Mostre que seu governo tem olhos à memória

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/12/2021



Prefeito Marcelo Oliveira, no artigo citamos a Casapueblo, joia rara de Punta del Este, onde um dos hóspedes costumeiros era o nosso Vinicius de Moraes.

Não exageramos, prefeito. Preservada e restaurada, a casa de Hans Grudzinski ficaria tão ou mais bonita e acolhedora que a de Carlos Páez Vilaró. E ganha daquela no item acesso, pois fica praticamente no Centro de Mauá.

Vamos ao nosso texto de novembro de 2020, na capa do caderno Setecidades.

CASAPUEBLO É ORGULHO

DOS MAUAENSES

Tudo o que se preservar de Hans Grudzinski será pouco. A classe artística de Mauá, sua cidade por adoção, o tem em primeiro plano: a gravura em metal de Grudzinski, o afresco de Emeric Marcier, as peças de Yasushi Kojima, apenas para citar três nomes de mauaenses célebres, de um rol que hoje chega a dezenas de artistas, tão bem estudados e divulgados por outra artista da cidade, a agitadora cultural Cecília Camargo.

A casa de Grudzinski é a ‘Casapueblo’ de Mauá. A edificação uruguaia, construída pelo artista Carlos Páez Vilaró, e toda pintada de branco, é ponto turístico obrigatório de quem vai a Punta del Este, a 15 quilômetros do local. O mesmo se espera da residência na região.

Por parte do Diário, Hans Grudzinski sempre mereceu a maior das atenções, desde os tempos do semanário News Seller, até a Era do caderno Cultura&Lazer do Diário.

Enock Sacramento, jornalista e crítico de arte, mantinha a coluna semanal Arte Hoje, e a leitura daquele material traria detalhes de cotidiano artístico surpreendente, pela variedade de nomes e obras da região ainda operária e industrial.

Falamos de coluna jornalística de 50 anos atrás. Grudzinski sempre presente e que, a exemplo do andreense Luiz Sacilotto, se transformou em nome nacional e internacional.

O escultor João Delijaicov, o João dos Quadros, que foi incansável ao preservar a arte em São Bernardo, recolheu obras de Grudzinski. E organizou, em 1990, no saudoso Núcleo Henfil de Ação Cultural, semente da atual Pinacoteca Municipal, a mostra Aprendendo Com o a Artista: a Gravura de Grudzinski.

Premiadíssimo, Grudzinski expôs em todo o Grande ABC, em São Paulo, nas principais cidades brasileiras e fora do País, em países da América Latina, em Telaviv, em Roma. E mantendo sempre a simplicidade do operário que foi: da sua biografia consta que entre 1947 e 1967 trabalhou em uma fábrica de porcelanas, na sua Mauá.