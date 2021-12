Ângelo cresce com Carille no Santos e promete 'dancinha' para alegrar torcida

02/12/2021 | 21:45



O jovem atacante Ângelo vem sendo presença constante nos últimos jogos do Santos sob o comando de Fábio Carille. Já são 11 aparições seguidas, quatro como titular, mas nenhuma bola na rede do centroavante de 16 anos. Na próxima segunda-feira, o time visita o Flamengo e ele espera desencantar para dar alegria à torcida com "dancinha."

Nos dois últimos jogos, Marcos Leonardo fez todos os três gols do time e as comemorações foram ao lado de Ângelo com passos coreografados entre os Meninos da Vila. Parceiros da base, eles ficam ensaiando como festejar os gols e agora Ângelo quer anotar seu tão buscado gol para "mandar o seu passinho."

"A gente estava passando por um momento difícil, mas não podemos perder nossa essência. Não devemos deixar de ser felizes e comemorar os gols", afirma Ângelo. "Quando fizermos os gols e for dos Meninos da Vila, faremos mais dancinhas para dar alegria à torcida", promete.

Com o Flamengo já em clima de férias, o Santos vai ao Rio com espírito de vingança após 4 a 0 na Vila Belmiro. Ganhar significa se garantir na Copa sul-americana.

Com Carille já planejando 2022 e pedindo "muitos reforços", brilhar nessas duas últimas rodadas significam para os jovens da base seguir no grupo profissional. O Santos já acertou com o zagueiro Eduardo Bauermann, do América-MG, e tem uma lista gigante de conversas. Willian Bigode, do Palmeiras, Richard e Luan, do Corinthians, e Hyoran, do Atlético-MG, são nomes que estão nos planos.