Rússia passa bem por irmãos suecos e encara Alemanha na semifinal da Davis

02/12/2021 | 19:00



Nada de surpresas em Madri no último dia das quartas de final da Copa Davis. O favorito time russo passou pela Suécia em duelos individuais contra os irmãos Elias e Mikael Ymer para se garantir nas semifinais contra a Alemanha.

Elias venceu um set de Andrey Rublev e vendeu caro a derrota no tie-break, enquanto Mikail levou duplo 6/4 de Andrii Medvedev, o número 2 do mundo, em jogos disputados na Espanha. Foi a única série definida por 2 a 0. Croácia, Alemanha e Sérvia precisaram do jogo de duplas para avançarem.

Como era previsto, a Rússia completou as semifinais da Davis. Mas teve seu trabalho dificultado no primeiro compromisso do dia, com mais de duas horas de disputa. Rublev precisou de três saets e do tie-break para despachar o número 171 do mundo.

Quinto do mundo, Rublev quebrou o serviço de Elias Ymer no quinto e sétimo games para fechar em 6/2. Fechou o primeiro set sacando bem e com enorme facilidade. Na segunda parcial, o sueco reagiu e fez 7/5. O russo tinha 5 a 4 e sacou para fechar. Foi quebrado duas vezes e a partida foi para o set decisivo.

Em uma parcial sem nenhuma quebra de serviços até 6 a 6, o tie-break acabou definindo o vencedor. Rublev foi preciso e fez 7/3 para fechar em 6/2, 5/7 e 7/6 (7/3) após 2h13 de partida.

Medvedev fez caminho contrário e venceu Mikail Ymer com rapidez e sincronismo. Foram dois sets de 37 minutos cada, ambos vencidos por 6/4. No primeiro ele quebrou o serviço rival no terceiro game e depois apenas trocou pontos até fazer 1 a 0. No segundo, teve mais trabalho, já que foi quebrado duas vezes. Mas devolveu os pontos com três quebras e fez a festa após 1h14.