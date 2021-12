Após recomendação do Estado, Mauá oficializa redução do intervalo da dose adicional contra Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/12/2021 | 18:48



Após recomendação do Estado de São Paulo, Mauá foi a primeira cidade do Grande ABC a oficializar a redução da dose adicional contra Covid-19. A partir desta sexta-feira (03), o município reduzirá de cinco para quatro meses o intervalo para a aplicação da dose de reforço. Até esta quinta-feira (2), 672.587 pessoas foram vacinadas na cidade – 35.714 da dose adicional.

Estão aptas a receber a terceira dose as pessoas com 18 anos ou mais que tomaram as duas doses da CoronaVac, da Pfizer ou da AstraZeneca. Aquelas que receberam Janssen (dose única) há dois meses (61 dias) ganharão a Pfizer como reforço – caso esteja indisponível, poderá ser utilizado outro imunizante.

Para os imunossuprimidos acima de 18 anos (http://t.ly/y7Gg) que receberam a Janssen, a dose adicional é depois de 28 dias — o mesmo para os integrantes deste grupo que tomaram outros imunizantes.

Munícipes com viagem próxima a países que não aceitam as duas doses de CoronaVac podem ganhar o reforço após 28 dias.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 16h – Magini, Flórida e Zaíra 2 funcionam até as 20h.

É fundamental apresentar o comprovante de imunização e documento com foto (CNH ou RG) no local de vacinação.

É possível ajudar a combater a fome na cidade ao se imunizar. Doe qualquer alimento da cesta básica para a campanha ''''''''''''''''Mauá na luta contra a fome'''''''''''''''' no dia em que for se vacinar. Não é obrigatório, mas ajudará muito a quem não tem o mínimo para colocar na mesa.

A Prefeitura reforça o pedido às pessoas seguirem com os cuidados sanitários. Use corretamente a máscara, mantenha a higiene das mãos frequentemente e o distanciamento físico. Evite aglomerações.