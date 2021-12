Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/12/2021 | 18:09



Nascido em São Bernardo e apaixonado pelas artes marciais, Marcos Silva é filho de pais baianos e formado em Letras, Educação Física, Gestão em Segurança, Capoeira e Cultura Afro-Brasileira. Também é autor do livro ‘O Capoeira Liberdade’.

O autor define seu novo projeto como um romance histórico que ajuda a compreender o racismo no passado e suas consequências nos dias atuais. Cultura negra, escravidão, capoeira e maculelê são os ingredientes que apimentam essa aventura.

“Fazer este lançamento no Golden Square Shopping é uma grande honra, pois é um local que frequento desde criança. Tenho uma forte ligação com a cidade de São Bernardo do Campo, pois nasci, casei, me profissionalizei e vivo aqui”, revela Marcos Silva.

Para receber o público de forma segura, a Arena Golden segue em dia com os protocolos de segurança e higienização de acordo com as regras do município por meio de dispensers de álcool em gel e o uso de máscaras é obrigatório.