Heineken dará robô que te segue e entrega cerveja; veja como participar da promoção

A Heineken vai sortear o robô B.O.T (Beer Outdoor Transporter), capaz de conduzir de forma autônoma um cooler com até 12 latas de cerveja. Os consumidores terão a chance de concorrer a um B.O.T em promoção válida até 30/01/2022.

A ação é destinada a pessoas maiores de 18 anos e as inscrições podem ser feitas dentro do aplicativo My Heineken (disponível para Android e iOS), por meio do cadastro de notas fiscais em compras de ao menos R$ 50,00 em produtos Heineken ou Heineken 0.0. A cada registro realizado, o usuário ganha um número da sorte para concorrer ao sorteio.

O B.O.T possibilita que os consumidores tenham acesso a cervejas geladas em diferentes ambientes. O robô-conceito é composto por câmeras e sensores tecnológicos capazes de acompanhar o proprietário em todo canto, desviando de obstáculos como mesas, cadeiras e piscinas.

Há 12 unidades disponíveis do robô B.O.T. Os sorteios ocorrerão nas seguintes datas: 15/12 (2 unidades), 12/01 (5 unidades) e 02/02 (5 unidades). O cadastro e o acesso ao conteúdo deste aplicativo é permitido apenas para maiores de 18 anos. Consulte regulamento completo da promoção aqui.