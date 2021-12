Brasil bate Croácia no Mundial de Handebol com show de Babi e Bruninha decisiva

02/12/2021 | 16:40



A seleção brasileira feminina estreou da melhor maneira possível no Mundial de Handebol da Espanha. No confronto entre as duas melhores equipes do Grupo G, vitória verde amarela por 30 a 25. Um novo triunfo neste domingo, às 16h30, diante do Japão, já garante classificação à segunda fase.

O Brasil pisou em quadra em Castelón com sentimento de disputar uma decisão. Do outro lado estavam as medalhistas de bronze do Europeu de 2020 e pedra no sapato brasileiro com três vitórias em quatro jogos. Imponente do começo ao fim, o time canarinho chegou a abrir nove gols de vantagem e jamais teve sua vitória ameaçada. Nos momentos em que a Croácia tentou impor uma reação, a experiente goleira Babi fez a diferença, com defesas maiúsculas.

No ataque, um incrível aproveitamento de 69,7% foi vital para a equipe sempre ter o controle do placar. Bruna de Paula, a Bruninha, foi eleita a craque do jogo com seus 7 gols em 11 tentativas. A equipe do técnico Cristiano Rocha chutou 43 vezes e conseguiu balançar as redes 30 vezes.

O Brasil foi para o intervalo com cômoda vitória por 18 a 12. No retorno do descanso, chegou a abrir nove gols, com 26 a 17 e depois 27 a 18. Nos minutos finais, bastou administrar o resultado. As europeias diminuíram a desvantagem para cinco gols, em momento no qual Babi brilhou para não deixá-las encostarem.

Ana Paula e Larissa, com quatro gols cada, foram outros destaques da seleção brasileira na Espanha. Renovada, a equipe quer ir longe no Mundial e apagar a má impressão deixada na Olimpíada de Tóquio, na qual fechou no 11° lugar.

Com a confirmação da segunda vitória no confronto com as croatas, agora basta repetir a grande atuação contra japonesas, domingo, e paraguaias, na terça-feira, para avançar em primeiro e chegar com moral à segunda fase, também de grupos.