Após pedido de noivado frustrado, Gabi Martins reafirma amor por Tierry: Caso com ele agora

02/12/2021 | 16:10



A festa de aniversário de Gabi Martins ainda está dando o que falar! A ex-BBB promoveu uma comemoração daquelas em São Paulo, com direito a presença de várias personalidades de destaque. No entanto, o que se destacou mesmo foi uma pequena intriga que aconteceu entre Tierry e o empresário de Gabi.

Caso você esteja por fora da situação, nós te explicamos. Em um determinado ponto da festa, Tierry tentou pedir a namorada em casamento, mas foi interrompido pelo agente da amada. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o sertanejo teria, inclusive, partido para cima do profissional.

Em entrevista para Leo Dias, Gabi Martins alegou que não entendeu o que estava acontecendo na hora, e que pensou ser uma brincadeira. Ainda assim, com a repercussão, a cantora preferiu focar nas coisas boas que aconteceram na festa e reforçou:

Eu ganhei uma festa linda, maravilhosa e impecável. O meu empresário, Júnior, e minha equipe da Brasileira Digital estão de parabéns! Recebi amigos, ídolos, família e pessoas das quais nem sonhava que iriam aparecer, como por exemplo, o Zezé, o Marrone, o Fiuk e o Gil. A imprensa inteira esteve lá e à vontade. Eles circularam sem ser barrados e andaram em camarotes e tudo o mais. O que vale e importa é que fiquei muito feliz mesmo. Realizei um sonho.

Questionada sobre a atitude do empresário, Gabi se resumiu a dizer:

Iria ser uma surpresa por parte do Tierry. Creio que o Júnior achou melhor ser em outra oportunidade. Não me aprofundei e nem vou me aprofundar no assunto, nem quero ir atrás disso. Sei que quero ser noiva um dia. Eu já estou até sonhando com esse dia, aliás. Já estávamos em conversa sobre o casamento. [...] Já passou e nem me afetou. Quero lembrar de todos os momentos lindos da festa, como o show de lançamento do meu EP Chama no Piseiro, o encontro dos ex-BBBs Gil, Fiuk, Sarah, Marcela, Thais, Viih Tube [?]. Quero lembrar de todos dançando comigo no palco. Até o Marrone dançou funk.

Romance com Tierry

Apesar do pedido frustrado, Gabi garantiu que está tudo bem entre ela e o namorado.

Zero conflito. Estamos bem e de boa. Tudo resolvido. Leo, ele é o homem da minha vida. Quero me casar, não importa o lugar, SP, Vegas, BH, Salvador. De pijama, salto, chinelo [?]. É, sim, para sempre!

Para colunista Fábia Oliveira, ela declarou:

Nem precisa de pedido. Eu amo esse cara como nunca amei ninguém na minha vida. Caso com ele agora, de pijama, de roupa chique, sem roupa, de chinelo? Em Vegas, BH, Salvador, São Paulo ou em qualquer lugar do planeta, em todos os planetas. Sim sempre, pra sempre.

Troca de farpas

E olha que não foi só Gabi Martins e Tierry que protagonizaram brigas na festa da última terça-feira, dia 1º. Fontes do colunista Leo Dias notaram alguns desentendimentos entre Munik Nunes e Emilly Araújo. Inclusive, as duas teriam dado bundadas uma na outra enquanto estavam no palco. Acredita?

O motivo das farpas seria Paulo Simão, atual de Munik e ex-noivo de Emilly. Nas redes sociais, inclusive, a briga teria ficado um pouco mais aparente.

Enquanto Emilly publicou nos Stories uma suposta receita para afastar mal olhado, Munik foi mais explícita e disse:

- [A gente aprende a ter] inteligência emocional também, né? Ontem, passei por uma situação, na verdade foi uma provocação, vocês sabem. Se eu não tivesse um pouquinho de inteligência emocional para lidar com algumas situações, não sei como teria agido. Foi tão sem noção, a pessoa é tão pequena que não compensa.

Em declaração ao colunista, Emilly disse:

Sobre este episódio, não quero render assunto, fui para festa de uma amiga de longa data que amo, não fiz nada além de curtir a festa e conhecer pessoas novas como todos que foram lá. Estou focada no meu trabalho. Não tenho tempo a perder com ciclos que já foram encerrados ou picuinhas sem sentido!

Eita!