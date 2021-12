Tom Brady e Gisele Bündchen discordam sobre futuro do primogênito, Jack

02/12/2021 | 15:10



O jogador de futebol americano, Tom Brady, falou no último episódio de seu podcast Let´s Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray sobre o interesse de seu filho, Jack, pelo esporte - o jovem, 14 anos de idade, já demonstra talento para o futebol e pensa em seguir os passos do pai como jogador universitário.

E durante o podcast, Brady também compartilha o que sua esposa Gisele Bündchen pensa a respeito.

Tom falou sobre a comemoração do Dia de Ação de Graças com a família, que incluiu assistir à vitória do Michigan Wolverines sobre o Ohio State Buckeyes no dia 27 de novembro, com o primogênito - a quem ele se refere como um pequeno Wolverine. Ao assistir ao jogo, Tom não pôde evitar sonhar com o herdeiro seguindo seus passos e se tornando uma grande estrela do futebol americano.

- É lá que você vai estar! Você estará na Big House um dia. Você vai ser o quarterback titular do Michigan, disse ao filho.

Big House é o apelido dado ao estádio do Michigan.

No entanto, Gisele tem uma opinião diferente sobre o futuro de Jack e o encoraja a tomar suas próprias decisões. O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, que parecia estar animado com a ideia, compartilhou a resposta da esposa:

- E minha esposa falou: apenas deixe ele ser o que ele quiser, pelo amor de Deus! Foi um grande dia para nossa família.

Tom e Gisele são pais de Benjamin, 11 anos de idade, e Vivian, 8 anos de idade. Por sua vez, John Edward, apelidado como Jack, é fruto da ex-relação do atleta com a atriz Bridget Moynahan.

Jack não é o único filho de celebridade que recebe dicas de futebol de Brady. No mês passado, Kanye West compartilhou no Instagram um vídeo do astro jogando bola com seu filho, Saint, 5 anos de idade.

O clipe, em tons de cinza, foi gravado em um estádio e conta com a música God?s Plan, do Drake, tocando ao fundo - ao longo do vídeo, Brady dá instruções e dicas a Saint enquanto a dupla se diverte.