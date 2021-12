Ator de De Volta Para o Futuro fala sobre Parkinson

02/12/2021 | 15:10



Os famosos vivem mostrando os momentos de glamour pelos quais passam por conta de suas carreiras. Mas nem tudo na vida é festa. Prova disso são as celebridades que já se abriram e levantaram publicamente a bandeira da luta contra doenças.

Todos conhecem Michael J. Fox por seu papel na franquia de sucesso De Volta Para o Futuro. Porém, nem todos sabem que o ator enfrenta a doença de Parkinson desde 1991! Michael deu uma entrevista para a revista Haute Living e desabafou:

- Eu fui diagnosticado há 25 anos, e eu deveria estar incapaz de fazer qualquer coisa em dez anos. Era para eu estar praticamente inválido agora. Estou longe disso.

Recentemente, o ator voltou a falar sobre o seu problema de saúde e revelou durante uma entrevista para a revista AARP que atualmente, com seus 60 anos de idade, ele explicou que embora lide com a condição há muitos anos, vive até que bem a sua vida.

Eu sou muito franco com as pessoas sobre curas. Quando me perguntam se fiquei aliviado em algum momento do Parkinson durante a minha vida, eu digo: Tenho 60 anos e a ciência é difícil. Então, não. Mas eu sou realmente um cara feliz. Não tenho um pensamento mórbido na cabeça, mas não tenho medo da morte