Os pontos turísticos de Barbados, a nova república do Caribe

Apesar de ser independente desde 1966, Barbados tornou-se a mais nova república do Caribe após deixar de ter a rainha britânica Elizabeth II como chefe de estado em 30 de novembro de 2021. Os monarcas do Reino Unido comandavam o país desde que o primeiro navio inglês aportou por lá, há quase 400 anos.

A notícia ganhou ainda mais peso em todo o mundo porque a cantora Rihanna foi declara heroína nacional. Embaixadora do país desde 2018, a artista recebeu a homenagem por, segundo o governo, “assumir a responsabilidade de promover a educação, o turismo e o investimento na ilha”.

Mia Mottley, primeira ministra do país, exaltou Rihanna durante a cerimônia de declaração da nova república do Caribe. “Em nome de uma nação grata e um povo ainda mais orgulhoso, apresentamos a vocês a designada para heroína nacional de Barbados, a embaixadora Robyn Rihanna Fenty”. disse à multidão, da qual fazia parte o príncipe CHarles, que compareceu ao evento.

Onde fica Barbados

Barbados é uma das ilhas turísticas que fica mais ao leste do Mar do Caribe. Entre seus vizinhos mais próximos estão Santa Lúcia e San Vicente e Granadinas.

Como chegar a Barbados

Para os brasileiros, a maneira mais fácil de voar para Barbados é fazendo conexão em destinos como Miami, nos EUA (para isso é preciso ter visto americano) ou Cidade do Panamá, no Panamá.

O que fazer em Barbados, no Caribe

Barbados conta com atrações históricas e belas praias, como é típico nas ilhas do Caribe. Veja os principais pontos turísticos da região.

Bridgetown, a capital

Quase todo mundo chega à ilha pela capital, Bridgetown. O local guarda diversas heranças arquitetônicas da colonização britânica, como um parlamento, com direito a Big Ben e tudo. Ali, dá para visitar uma sinagoga e se divertir nas lojas livre de impostos da Broad Street, a rua principal. Outra dica é fazer um tour na fábrica da Mount Gay, a destilaria de rum mais antiga do mundo.

Garrison

Bridgetown está colada a Garrison, zona histórica que contribuiu para que a capital ganhasse o título de Patrimônio Mundial concedido pela Unesco. Antigo quartel-general das forças britânicas, o local abriga o imponente Forte de St. Ann e um bocado de construções dos séculos 18 e 19.

Praias

As melhores praias de Barbados ficam no sul da ilha. É o caso de Needham’s Point e Rockley Beach. Perto da capital, vale a pena visitar também Hastings, que é um pouco mais movimentada, mas tem boa infraestrutura turística. Na costa leste, há um ótimo pico de surfe, chamado Soup Bowl, em Bathsheba.

Passeio de catamarã

Diversas empresas fazem tours de catamarã pela costa de Barbados. O passeio é uma das melhores maneiras de observar as lindas paisagens da ilha. Alguns deles incluem mergulhos. Com sorte, dá para ver diversos peixinhos coloridos e até tartarugas marinhas.

Tour de submarino

Quem vai à região pode fazer tours de submarino. Alguns deles chegam a 40 metros de profundidade. Entre as empresas que realizam a experiência está a Atlantis.

Fazendas de cana de açúcar

Quem se interessar pela história da nova república do Caribe pode visitar as fazendas de cana de açúcar espalhadas pelo interior. Uma das mais famosas é a Sunbury Plantation House, com móveis antigos e tours guiados que explicam como era a vida na região no auge da economia açucareira.

O que comer em Barbados

O prato mais típico da ilha caribenha é o peixe-voador, que pode ser provado em restaurante ou mesmo em barraquinhas espalhadas pelas ruas. Ele é servido frito na farinha de milho e acompanha um caldo de legumes e ervas, arroz e feijão ou, então, uma espécie de torta de macarrão.

Uma vez em Barbados, vale a pena provar também o pudding and souse. Trata-se de carne de porco servida com batata-doce cozido no vapor misturada a cebola, sal e pimenta

Onde ficar em Barbados

Hilton Barbados Resort

Um dos trunfos deste hotel é estar a apenas cinco minutos da capital, Bridgetown. Fica grudado em um forte histórico e conta com uma linda piscina de borda infinita, da qual dá para observar a praia.

Radisson Aquatica Resort Barbados

Com um lindo píer que avança em direção do mar, esta é uma das opções mais confortáveis de hospedagem na ilha. Está localizado em em Browns Beach, uma praia de areias brancas e finas banhada por aquele marzão azul do Caribe.

Coconut Court Beach Hotel

Este hotel está situado em Hastings, uma das praias mais populares de Barbados, uma vez que está próxima à capital. Tem quartos confortáveis, alguns deles com copa, o que pode atrair quem viaja em família.