Ator do filme Dois Filhos de Francisco é preso por tráfico de drogas

02/12/2021 | 14:11



O ator Wigor Oliveira Lima, 28 anos de idade, foi preso em flagrante na última quarta-feira, dia 1, por tráfico de drogas - e, segundo informações do programa Balanço Geral, da TV Record, ele fez o papel do cantor Luciano, quando ainda era criança, no filme Dois Filhos de Francisco.

E de acordo com a Polícia Civil de Goiás, o jovem vendias drogas sintéticas pela internet e também em festas na cidade de Goiânia.

Na apreensão, foram encontrados com Wigor, quase três mil comprimidos de ecstasy, cogumelos e maconha, entre outras drogas, além de materiais necessários para o preparo da droga para comercialização e outras substâncias químicas usadas no preparo de drogas sintéticas.

A polícia, por sua vez, está tentando identificar e responsabilizar os fornecedores de Lima - o rapaz ficará à disposição do Poder Judiciário.